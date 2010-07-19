Джип-спринт в Беларуси

В начале июля под палящим солнцем 20 отважных экипажей вели напряженную борьбу в такой новой дисциплине для нашей страны, как джип-спринт.

В первый день на старт вышли участники на стандартных внедорожниках, разделенных на две подгруппы: автомобили с рабочим объемом до 3-х и свыше 3-х литров. В стартовом протоколе числились экипажи на Хаммере, Форд Икскёршин, Мерседес Джи-класса, Митсубиси Паджеро. И все эти автомобили были практически стандартными. Так как в первый день соревновались любители на стандартных внедорожниках, которым предстояло преодолеть 4 заезда по 5 кругов.

Общая протяженность трассы насчитывала 60 км. Из всех участников, стоит выделить женский тандем на автомобиле Ниссан Террано. Внедорожником управляла Елена Потапченко, а в роли штурмана выступала Инна Мацкевич. По результатам гонки, женский экипаж занял почетное третье место. А победу в данной категории праздновал Дмитрий Пинчук на Мерседес Джи-класса. Что касается самой мощной категории, где соревновались экипажи на внедорожниках с рабочим объемом больше 3-х литров, то лучшими оказались братья Тумановы на Джип Рэнглер.

Во второй день на старт вышли профессионалы на подготовленных внедорожниках. К этой категории были отнесены и багги. Всего экипажам необходимо было преодолеть 4 заезда по 5 кругов. Трасса была увеличена вдвое, по сравнению с первым днем. Добавились новые скоростные участки, где экипажи развивали высокие скорости, а общая протяженность маршрута насчитывала 120 км.

В подгруппе с объемом двигателя до 3-х литров особой борьбы не наблюдалось. В этой категории во всех заездах лучшим оказался Олег Николаев на ВАЗ 2121, стоит отметить, что под капотом установлен силовой агрегат от БМВ, с рабочим объемом 2,5 литра. По итогу гонки экипаж заслуженно завоевал кубок! В подгруппе на внедорожниках с объемом мотора свыше 3-х литров борьба шла не на шутку.

За первое место боролись Павел Чернов на ГАЗ-69 и Сергей Шкута на Джип Врэнглер. На втором заезде Чернов остановился из-за технической проблемы. В паузе между заездами механикам удалось устранить неисправность, и жодинский экипаж продолжил выступление. Но все решилось на заключительном заезде. Неудача постигла Сергея Шкута, его Джип Врэнглер окончательно остановился на втором круге, в то время, как Павел Чернов сумел преодолеть три круга из пяти, что и позволило занять первую ступень пьедестала в данной категории. Соревнования завершились традиционным душем из шампанского!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY