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  • Двигавшиеся в противоположных направлениях автомобили, между которыми была разделительная полоса, лоб в лоб столкнулись на улице Шаранговича в Минске

Двигавшиеся в противоположных направлениях автомобили, между которыми была разделительная полоса, лоб в лоб столкнулись на улице Шаранговича в Минске

12 декабря 2011 19:26
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Новости Беларуси, Минск. Автомобиль «Ситроен» пытался повернуть на МКАД. Однако водитель не справился с управлением. Иномарку занесло и она выскочила на встречную полосу.

На большой скорости машина врезалась в «Ауди», которая в этот момент съезжала с кольцевой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Корогвич, командир взвода ОГАИ РУВД Фрунзенского района:
Пассажиров в автомашинах не было, находились одни водители. Водитель «Ауди» не пострадал, водителя «Ситроена» забрали на обследование в областную больницу в Боровляны.
Первоначальная причина – неправильный выбор скорости. Где-то были не учтены дорожное покрытие, обзорность дороги. В результате на изгибе дороги, на повороте водитель не справился с управлением и автомашину понесло.

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

# Аварии # авто # Фотофакт

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