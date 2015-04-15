Две крупные аварии за день в Минске: В одной – погиб человек, во второй – разбито 5 машин

Новости Беларуси. Пик аварийности. Сразу два ДТП произошли 15 апреля в Минске из-за того, что водителям стало плохо за рулём. Так, на пересечении Есенина и Космонавтов неуправляемый внедорожник протаранил сразу пять машин. Водителю стало плохо за рулем и он потерял управление. Ещё одно ДТП произошло на улице Тимирязева. Машина врезалась в будку сторожа. Водитель погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось утром, когда внедорожник на полной скорости протаранил припаркованные легковушки. Большая удача, что они были без людей, иначе неизвестно, сколько человек могло бы пострадать. Как выяснилось, виновнику ДТП стало плохо за рулем.

По этой же причине произошла еще одна авария в Минске. К сожалению, в этом случае спасти водителя не удалось.

Пять авто одним махом и смерть водителя за рулем автомобиля. Плохое самочувствие стало причиной сразу двух трагедий в столице.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сломанный шлагбаум — это то, что напоминает о об аварии. Произошла она в полвторого дня. По информации ГАИ, пожилому мужчине стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.

На пост милиции информация о ДТП поступила в 13.35. Через несколько минут сотрудники ГАИ были на месте. Рядом стояли уже и машины скорой. Как оказалось, мужчина ехал по улице Тимирязева в сторону Ждановичей. Но за рулём ему стало плохо. Из-за этого и произошёл наезд на шлагбаум возле платной парковки и будку сторожа.

Виктор Сурудо, командир взвода ОГАИ Центрального района Минска:

На место была вызвана скорая помощь. По прибытию они констатировали факт смерти водителя. По словам родственников, у водителя были проблемы с сердцем.

В Минске же серьезные ранения, если можно так сказать, получили автомобили. Разбитые бамперы, фары, рассыпанное по проезжей части стекло и сразу пять помятых автомобилей. Именно такую картину увидели сегодня жители одной из минских улиц. Авария произошла утром на пересечении Есенина и Космонавтов.

Виновником стал водитель внедорожника. Невольно. За рулём мужчине стало плохо, он потерял сознание. А вот препятствием на тормозном пути неуправляемого автомобиля стали сразу пять припаркованных у края проезжей части машин.

Николай Гулевич, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Московского района:

Сказать о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сказать тяжело, так как освидетельствование не проводилось. По визуальному осмотру отсутствуют признаки алкогольного опьянения.

Пострадавшие отсутствуют. Водитель будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

По словам водителя внедорожника, плохо ему стало не случайно. Утром он сдавал кровь в поликлинике. Кстати, травм молодой человек, к счастью, не получил. В чувство его привели прохожие.

Что произошло на самом деле, сказать не могут и невольные участники утреннего происшествия.

Анатолий Тарасевич съёмочной группе СТВ признаётся: без присмотра свой автомобиль оставил не больше чем на полчаса, в итоге — остался без средства передвижения. Уже опытный водитель отмечает: машина восстановлению уж точно не подлежит. Удар был слишком сильный, да и находилась легковушка в самом центре «несчастливой цепочки».

Анатолий Тарасевич, участник ДТП:

Моя машина была припаркована здесь. Я вышел из поликлиники с женой. Прихожу – вот такая картина.

По статистике, аварий, когда водителю за рулём становится плохо, в Беларуси происходит не так много. Но, тем не менее, алгоритм поведения в такой ситуации знать должен каждый: сразу же нужно включать «аварийку». А в ГАИ и вовсе советуют: если изначально есть сомнения по поводу самочувствия, не садиться за руль авто, ведь это не только собственная безопасность, но здоровье прохожих и пассажиров.