Прямой эфир

Две аварии-«паровозика» в Минске

05 ноября 2010 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вчера на пр. Независимости, недалеко от кинотеатра «Октябрь», столкнулись пять автомобилей. А на ул. Железнодорожной в подобном ДТП поучаствовали шесть машин.

По словам сотрудников ГАИ, это связано с тем, что водители банально отвлекаются от движения, а потом резко тормозят, увидев впереди препятствие. Причем достаточно отвести взгляд от дороги на 1-2 секунды, подчеркивают инспекторы. Осенью на мокром асфальте риск попасть в подобное ДТП высокий.

Две аварии-«паровозика» в Минске

В Минске такие аварии часто происходят на пр. Независимости (во-первых, на участке между пл. Октябрьской и цирком, во-вторых — около парка Горького), а также на ул. Ленина и перекрестке пр. Пушкина и ул. Тимирязева, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер». 

Тройная авария в Минске: «паровозик» на проспекте Независимости

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
05 ноября 2010 13:50

В Гомеле женщину сбил Citroen, а переехал Ford

04 ноября 2010 11:27

Авария в Минске: «Жигули» с тремя женщинами столкнулись с Renault

03 ноября 2010 18:38

Авария на перекресте улиц Купалы и Богдановича: не разъехались троллейбус и джип