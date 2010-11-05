Две аварии-«паровозика» в Минске

Вчера на пр. Независимости, недалеко от кинотеатра «Октябрь», столкнулись пять автомобилей. А на ул. Железнодорожной в подобном ДТП поучаствовали шесть машин.

По словам сотрудников ГАИ, это связано с тем, что водители банально отвлекаются от движения, а потом резко тормозят, увидев впереди препятствие. Причем достаточно отвести взгляд от дороги на 1-2 секунды, подчеркивают инспекторы. Осенью на мокром асфальте риск попасть в подобное ДТП высокий.

В Минске такие аварии часто происходят на пр. Независимости (во-первых, на участке между пл. Октябрьской и цирком, во-вторых — около парка Горького), а также на ул. Ленина и перекрестке пр. Пушкина и ул. Тимирязева, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

Тройная авария в Минске: «паровозик» на проспекте Независимости