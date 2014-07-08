Две аварии на железнодорожных переездах произошли в Беларуси за сутки. Погиб 1 человек

Новости Беларуси. В Беларуси участились аварии на железнодорожных переездах. Так, только накануне произошло два подобных ДТП.

В Минской области вблизи деревни Стаи Борисовского района 69-летний водитель легкового автомобиля при запрещающем сигнале светофора выехал на переезд, столкнулся с поездом и погиб.

В Лидском районе возле деревни Селец произошла аналогичная авария. К счастью, там обошлось без жертв.

Водитель грузового автомобиля решил на авось проскочить через неохраняемый сигнализируемый переезд, но столкнулся с составом из 53 вагонов.

Машина оказалась сильно повреждена, а водитель скрылся в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.