Два дорогущих Bentley попали в аварию в Минске 29 января

Новости Минска. Зависть, или стечение обстоятельств? Сегодня сразу два автомобиля класса «люкс» стали невольными участниками аварий. Одна из них случилась на перекрестке улиц Богдановича и Янки Купалы. По словам очевидцев, водитель элитного авто ожидал разрешающего сигнала светофора, чтобы повернуть. Не успел - в заднюю часть машины врезалось такси.

Еще одно похожее ДТП случилось на Партизанском проспекте. Правда, на этот раз на перекрестке не работали светофоры - их еще не успели восстановить после предыдущей аварии. А невнимательный водитель врезался в иномарку стоимостью почти пять миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.