Прямой эфир

Два дорогущих Bentley попали в аварию в Минске 29 января

29 января 2014 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Зависть, или стечение обстоятельств? Сегодня сразу два автомобиля класса «люкс» стали невольными участниками аварий. Одна из них случилась на перекрестке улиц Богдановича и Янки Купалы. По словам очевидцев, водитель элитного авто ожидал разрешающего сигнала светофора, чтобы повернуть. Не успел -  в заднюю часть машины врезалось такси.

Еще одно похожее ДТП случилось на Партизанском проспекте. Правда, на этот раз на перекрестке не работали светофоры - их еще не успели восстановить после предыдущей аварии. А невнимательный водитель врезался в иномарку стоимостью почти пять миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД
29 января 2014 07:56

В Гродно появится первый региональный центр фиксации нарушений ПДД

В Гомеле троллейбус с пассажирами вынесло на пешеходную дорожку
29 января 2014 07:53

В Гомеле троллейбус с пассажирами вынесло на пешеходную дорожку

Смертельное ДТП под Борисовом
29 января 2014 07:52

Смертельное ДТП под Борисовом