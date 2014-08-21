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Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Лельчицком районе. 2 человека погибли, 5 пострадали

21 августа 2014 10:39
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Новости Беларуси. Трагедия на дороге. 2 человека погибли и пятеро пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей. Авария произошла накануне вечером в Лельчицком районе.

В первом автомобиле находились водитель и 4 пассажира. Они сумели выбраться из машины до прибытия спасателей, их госпитализировали с различными травмами. Тела водителя и пассажира из другого автомобиля сотрудники МЧС доставали из груды металла с помощью гидравлического инструмента. Молодым людям было 23 и 20 лет.

Как сообщили в ГАИ, погибший водитель не имел водительского удостоверения. По предварительной версии, именно он выехал на встречную полосу. Все обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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