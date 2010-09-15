ДТП в Польше: людей приходилось искать среди кусков замороженного мяса

Пятеро белорусов погибли в результате столкновения двух микроавтобусов с фурой. Трагедия произошла на трассе Белосток — Варшава. Ночью белорусский микроавтобус, совершая обгон такого же буса с белорусскими номерами, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с фурой.

Водитель грузовика попытался избежать лобового столкновения и повернул влево. Удар пришёлся по касательной, отчего бус выбросило на обочину. При этом второй микроавтобус на полной скорости въехал в фуру. Его водитель и все три пассажира погибли на месте. В первом микроавтобусе скончалась 46-летняя женщина.

Ян Рабичко, страж пожарный (г. Белосток):

В Подлясском воеводстве сегодняшнее ДТП — самое массовое в этом году. Когда приехали первые расчёты спасателей, было не ясно, сколько человек пострадало. Мы обнаружили сначала двух выживших и приступили к их спасению. Затем ещё троих. Пять человек погибли на месте — их тела пришлось вырезать из груды металлолома.

Работа спасателей осложнялось ещё и тем, что людей приходилось искать среди кусков замороженного мяса, которое перевозил грузовик. Все выжившие незамедлительно были отправлены в Белостокскую воеводскую больницу.

Славомир Косидло, директор Белостокской воеводской больницы:

Сегодня к нам доставлены четверо пострадавших в аварии. Двоих, мужчину и женщину, мы отпустили домой уже через два часа. У них не было выявлено серьёзных травм. Водителя одного из бусов мы сразу направили в хирургическое отделение: у него сломана челюсть и повреждён один шейный позвонок. Ещё одна женщина находится в реанимации, у неё сломаны два ребра и многочисленные ушибы. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

По предварительным данным, виновником аварии будет признан выживший водитель микроавтобуса, выехавшего на полосу встречного движения.

Анджей Барановски, комендант:

Проанализировав все факты, мы пришли к выводу что водитель одного из белорусских бусов совершил обгон в неположенном месте, обозначенном знаками «Обгон запрещён» и «Опасный участок дороги». А на проезжей части нанесена двойная сплошная линия разметки.

Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится расследование, после завершения которого, будет определена степень вины каждого из участников аварии.

Сейчас из Белостока выезжают несколько пострадавших белорусов. Родственникам же всех погибших уже выдали визы и завтра они смогут выехать на место трагедии. Консульство нашей республики в Белостоке оказывает всем пострадавшим и их родственникам необходимую помощь.