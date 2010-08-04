ДТП в Могилевской области: в крупной аварии пострадали 17 человек

Трое из них, в том числе 4-летняя девочка, до сих пор находятся в реанимации. Напомним, в ДТП попал автобус с белорусскими туристами, которые возвращались после отдыха в Украине. На трассе произошло лобовое столкновение с трактором.

«Скорая» на место происшествия приехала уже через 15 минут. Помощь начали оказывать прямо на обочине дороги. Пострадавших в тяжелом состоянии в экстренном порядке доставили в реанимационное отделение местной районной больницы.

Очевидцы происшествия, они же пассажиры автобуса, рассказывают, что ничто не предвещало беды. После почти двухнедельного отдыха в Крыму уставшие, но довольные туристы, в основном жители Горок, возвращались домой. До конечной остановки оставались считанные километры.

Татьяна Вайстрова, пострадавшая:

– Как раз высадили пассажира и потихоньку ехали. Все произошло неожиданно. Никто и не думал. Уже подъезжали к дому, было хорошее настроение. Кто двигался, кто сидел. Потом послышался скрежет и удар, посыпались стекла. И все.

Из Крыма Татьяна Войстрова ехала с сестрой и сыном. В момент аварии женщина как раз готовилась к выходу. Ударом ей повредило ключицу. К счастью, из ее семьи больше никто не пострадал. Еще 17 человек с порезами, ушибами, переломами доставили в местную больницу. Несколько пассажиров до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии. На помощь горецким медикам приехали врачи из областного центра.

Наталья Жодик, заместитель главного врача по медицинской части Горецкой центральной районной больницы:

– Трое больных находятся в отделении реанимации: двое взрослых и один ребенок 4 лет. У всех имеется тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы верхних и нижних конечностей. Остальные пациенты находятся в хирургическом отделении. Состояние троих оценивается как средней тяжести, остальных – относительно удовлетворительное.

Официальных версий о причинах аварии пока нет. Идет следствие. Известно только, что туристический автобус лоб в лоб столкнулся с трактором. Обе машины восстановлению не подлежат.

Максим Подберезкин, заместитель начальника УГАИ МВД Республики Беларусь:

– На момент осмотра никаких обстоятельств, которые бы сопутствовали совершению этого ДТП, установлено не было. Участок ровный, дорожные знаки и разметка полностью соответствуют утвержденной дислокации, проезжая часть сухая, время суток светлое.

Олег Мациков, старший следователь по особо важным делам УВД Могилевского облисполкома:

– Так как у пассажиров серьезные травмы, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены причины, по которым трактор выехал на встречную полосу движения автобуса.

Восстановить полную картину ДТП пока невозможно. Оба водителя находятся в реанимации. Самая юная пассажирка – пострадавшая в ДТП 4-летняя девочка – отправлена на реанимобиле в одну из столичных больниц.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, Екатерина Расолько, телекомпания СТВ, Могилевская область.