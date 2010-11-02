ДТП в Гродненской области: сгорел пассажирский автобус, пострадали 18 человек

На дороге Минск — Гродно в 5 километрах от города Скидель автобус столкнулся с тягачом, который буксировал неисправный автопоезд.

От удара повредилась проводка, и буквально в считанные минуты автобус загорелся. Все пассажиры — а их было около 40 человек —успели покинуть салон. Правда, у многих сгорели вещи и документы. По предварительной информации, виновник аварии — водитель автобуса.

Татьяна Ескевич, инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Он не мог предположить, что автопоезд может двигаться с достаточно низкой скоростью. Что, в принципе, его и ввело в замешательство. Следовательно, после разгона автобуса, на небольшом расстоянии от автопоезда, у него было мало времени, чтобы безопасно его объехать.

В этой аварии пострадали 18 человек. 15-ти пассажирам оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. Трое сейчас находятся в больнице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Головня, заведующий ожоговым отделением Гродненской больницы скорой медицинской помощи:

К нам была доставлена больная в 4.30, пострадавшая в аварии. К счастью, учитывая механизм травмы, у неё локальные поверхностные ожоги горячей жидкостью. Она чувствует себя удовлетворительно. Сегодня уедет домой в Минск и будет там амбулаторно долечиваться.