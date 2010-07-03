ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

К аварии в центре города привели 30-тиградусная жара и безответственность лихача.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Независимости и улицы Янки Купалы по вине водителя Фиата, рискнувшего проскочить на красный. В результате – двойное столкновение. Место аварии помятые легковушки покинули на эвакуаторе. По счастливой случайности, люди, в отличие от автомобилей, не пострадали.

Иван Гордей, водитель МАЗа:

– Я стоял во второй полосе, ждал зеленого сигнала, Мазда стояла в третьей. Начали движение, в это время вылетел на красный Фиат, задел Мазду, затем ее отбросило на встречную, и я ее задел.