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ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

03 июля 2010 10:12
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К аварии в центре города привели 30-тиградусная жара и безответственность лихача.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Независимости и улицы Янки Купалы по вине водителя Фиата, рискнувшего проскочить на красный. В результате – двойное столкновение. Место аварии помятые легковушки покинули на эвакуаторе. По счастливой случайности, люди, в отличие от автомобилей, не пострадали.

Иван Гордей, водитель МАЗа:
– Я стоял во второй полосе, ждал зеленого сигнала, Мазда стояла в третьей. Начали движение, в это время вылетел на красный Фиат, задел Мазду, затем ее отбросило на встречную, и я ее задел.

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

ДТП с участием трех машин произошло в центре Минска

# Аварии # авто # Фотофакт

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