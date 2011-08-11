Допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей в Беларуси снижается с 0,5 до 0,3 промилле

Эта норма будет действовать с 12 августа.

В дорожной милиции надеются, что она поможет снизить число аварий, которые происходят по вине нетрезвых водителей. В первом полугодии их было почти 300. И хотя по сравнению с прошлым годом есть снижение на 20%, инспекторы выявляют все больше нетрезвых. С января зарегистрировано более 30 тысяч водителей «под градусом».

Штраф до полутора миллионов и лишение прав на срок до трех лет – таково наказание для нарушителей. Ответственность может быть и уголовной в зависимости от ситуации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».