Докшицы: пьяный водитель насмерть сбил инвалида и скрылся с места аварии

Новости Беларуси. Бездыханное тело мужчины с признаками автонаезда обнаружили прохожие, они и сообщили в милицию.
Позже выяснилось, что погибший – 52 летний местный житель, инвалид 2-й группы.
Осмотрев место происшествия, следователи совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз установили рисунок протектора шин автомобиля, водитель которого, предположительно, совершил наезд на погибшего.
Для того чтобы разыскать преступника, в пяти районах был введен «Перехват».
Автомобиль Mazda-626 обнаружили возле дома, расположенного недалеко от места происшествия.
При осмотре машины установлено совпадение рисунка протектора шин автомобиля с обнаруженными на месте происшествия следами, а также обнаружены следы крови на днище автомобиля.
Водитель автомобиля задержан и уже дает признательные показания. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
К несчастью, это не первая и далеко не последняя авария в Беларуси, виновником которой стал пьяный водитель.
Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.