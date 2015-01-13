Докшицы: пьяный водитель насмерть сбил инвалида и скрылся с места аварии

Новости Беларуси. Бездыханное тело мужчины с признаками автонаезда обнаружили прохожие, они и сообщили в милицию.

Позже выяснилось, что погибший – 52 летний местный житель, инвалид 2-й группы.

Осмотрев место происшествия, следователи совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз установили рисунок протектора шин автомобиля, водитель которого, предположительно, совершил наезд на погибшего.



Для того чтобы разыскать преступника, в пяти районах был введен «Перехват».

Автомобиль Mazda-626 обнаружили возле дома, расположенного недалеко от места происшествия.

При осмотре машины установлено совпадение рисунка протектора шин автомобиля с обнаруженными на месте происшествия следами, а также обнаружены следы крови на днище автомобиля.



Водитель автомобиля задержан и уже дает признательные показания. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

К несчастью, это не первая и далеко не последняя авария в Беларуси, виновником которой стал пьяный водитель.

Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.