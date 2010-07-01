Договор комплексного страхования будет стоить втрое дороже, чем обычный, но в разы меньше КАСКО

Часть нововведений с 1 июля касается автомобилистов.

Так, владельцы машин могут заключить договор комплексного страхования. Для авто с объемом двигателя до 1,8 л будет в среднем стоить втрое дороже, чем обычный, но в разы меньше КАСКО.

Кроме того, по новым правилам пострадавший в ДТП может обратиться не только в страховую организацию, с которой у виновника договор, но и в свою. А страховщик при полном уничтожении авто должен полностью возместить вред, а не частично как раньше.

Водители при незначительной аварии имеют право получить страховую защиту, не сообщая в ГАИ о ДТП. И инспекторов можно не вызывать, если догнали друг друга только две машины и никто не пострадал.

Если же у пострадавшего и виновника два старых договора, то без ГАИ они разъехаться не смогут.