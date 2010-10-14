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До 44 возросло число жертв жуткой аварии в Днепропетровской области

14 октября 2010 11:51
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В больнице скончалась одна из пострадавших. Еще три человека в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 12 октября в городе Орджоникидзе на неохраняемом железнодорожном переезде поезд протаранил пассажирский автобус, который выехал на запрещающий сигнал семафора. Экипаж локомотива не пострадал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследует ДТП специальная комиссия.

Накануне еще одна трагедия произошла на железной дороге под Киевом. Под поезд попала машина «скорой помощи» — она выехала на пути на запрещающий сигнал семафора. Беременная женщина и ее муж погибли.

# Аварии # авто

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