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До 1 июля все желающие еще могут привезти себе авто по старой цене

27 февраля 2011 16:40
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Таможенная пошлина на ввоз автомобилей для физлиц Беларуси с 1 июля уравняется с российской. Это означает, что в отношении ввозимых легковых авто будут действовать единые для всех стран Таможенного Союза ставки пошлин и налогов.

Целый год ввоза по старым ценам для физлиц, на фоне поднятия таможенных пошлин для дилеров, явно пошел белорусскому авторынку на пользу. Более 200 тысяч подержанных автомобилей пересекло границу.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Сегодня по ставке 0,6 евро за кубический сантиметр таможенная пошлина составит 840 евро, ставка, установленная соглашением — 54% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за кубический сантиметр. По этому примеру пошлина будет 4 320 евро от стоимости, 3 500 — от объёма.

Дмитрий Стрельченок, перегонщик автомобилей:
Много возят, при покупке машины нет проблем. Спрос средний.

Так что до 1 июля все желающие еще могут привезти себе авто по старой цене.

Ну а в будущем рынок Таможенного Союза обязательно привлечет в Беларусь инвестора для создания собственных сборочных производств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Михневич, директор крупной автомобильной компании-импортера:
Уверен, что в ближайшие годы в Беларуси появятся сборочные производства. Для этого есть все основания — у нас более развитая промышленность, более образованный персонал. И главное сейчас — добиться этой привлекательности. А пока нужно думать о производстве автокомпонентов, которые уже необходимы для российских автосборок.

# авто

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