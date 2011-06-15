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Девять автомобилей, принадлежавших нелегалам-перевозчикам, арестованы в Минской области

15 июня 2011 14:46
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«Предприниматели», работавшие без государственной регистрации, лишились также дохода, полученного от незаконной деятельности, а это порядка 130 миллио¬нов рублей.

Как сообщили «Минской правде» в Инспекции МНС Республики Беларусь по Минской области, в этом году проведено уже 30 проверок, направленных на выявление и пресечение незарегистрированной предпринимательской деятельности в сфере пассажироперевозок.  Согласно графику, утвержденному УГАИ Миноблисполкома, филиалом Транспортной инспекции Минтранса по г. Минску и Минской области, инспекцией МНС на автодорогах Минщины еженедельно проводятся дежурства оперативных групп.

Так, инспекцией МНС по Молодечненскому району совместно с РОВД было установлено, что некий автовладелец перевозит пассажиров, не имея госрегистрации в качестве предпринимателя. При проведении проверки с применением метода контрольного оформления заказа установлен доход, полученный им за 2011 год, в сумме 1 миллион рублей. Автомобиль CITROEN cтоимостью 15 миллионов рублей арестован. В Слуцком районе у предпринимателя-нелегала арестован автомобиль RENAULT ESPACE стоимостью 40 миллионов. Материалы проверок направлены в хозяйственный суд Минской области.

В прошлом году было установлено более 30-ти случаев систематической работы нелегалов без госрегистрации. Тогда также было арестовано 9 автомобилей и 160 миллионов рублей незаконно полученного дохода, сообщает ctv.by.  

# авто

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