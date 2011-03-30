Что делать, если в СТО отказались по гарантии восстанавливать авто?

Вот уже несколько лет Юрий занимается грузоперевозками. А в бизнесе, как и в дороге, может случиться всякое. Однажды двигатель одного из автомобилей вышел из строя.

Юрий Шишкин:

Отдали наше транспортное средство на СТО, чтобы отремонтировали двигатель внутреннего сгорания.

Однако после ремонта двигатель работал недолго…

Юрий Шишкин:

Гарантийный период, который обещала СТО, машина не прошла. Обломалась свеча накаливания, обломок этой свечи попал в цилиндр и, соответственно, там разбило весь двигатель. В СТО отказались по гарантии восстанавливать нашу машину.

На станции техобслуживания Юрию заявили, что в машине сломалась не та деталь, которую недавно ремонтировали, соответственно, гарантийный, то есть бесплатный ремонт не положен.

Юрий Шишкин:

Ничего не предложили: ни повторного ремонта, ни возмещения.

Тогда Юрий обратился в другую частную станцию технического обслуживания, чтобы поставить диагноз двигателю.

Юрий Шишкин:

Обратились на другую СТО. Был составлен соответствующий акт, были определены первичные признаки поломки, признаки после вскрытия двигателя. Всё указывает на то, что был некачественно произведен ремонт.

Приложив заключение из другой частной автомастерской, Юрий отправил претензию в адрес СТО. Письменного ответа не последовало. Но в телефонном разговоре директор организации сообщил следующее…

Директор:

На сторонней станции могут все, что угодно выписать.

Наш герой намеревается подавать в суд. Но вероятность решить конфликт в досудебном порядке все же есть.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

Желательно обратиться в Центр судебных экспертиз либо в иную государственную организацию, которая сможет дать подробную квалифицированную оценку.

Мы советуем Юрию не торопиться с обращением в суд, а прибегнуть к услугам органов государственной технической экспертизы. И тогда у СТО не будет возникать сомнений по поводу вынесенного вердикта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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