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Четыре человека утонули в «Мерседесе» E-класса в Могилевской области

16 июня 2011 10:49
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Четыре человека утонули 15 июня при опрокидывании автомашины в водоем в деревне Пудовня Дрибинского района, сообщает МВД Беларуси.

За рулем «Мерседеса» находился 31-летний местный житель. Пассажирами, по данным МВД, были односельчане водителя 21, 28 и 54 годов.    

По предварительной версии МВД, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся в искусственный водоем, сообщает ctv.by.

По информации пресс-службы МЧС Могилевской области, сообщение о ЧП поступило вчера в 19:43. В сводке сказано, что автомобиль оказался не в водоеме, а на заболоченном участке обочины. Среди погибших, по информации сотрудников МЧС, женщина (жительница Могилева) и трое мужчин (односельчане из деревни Пудовня), пишет «Онлайнер».

По предварительной версии инспекторов местной ГАИ, водитель Mercedes E-класса по непонятной пока причине резко свернул с дороги вправо. «Это трасса республиканского значения с асфальтовым покрытием. Очевидцев аварии не было. Что стало причиной аварии, выясняется», — рассказали сотрудники ГАИ.

# Аварии # Утопления # авто

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