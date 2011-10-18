Цепная реакция: в ДТП на проспекте Пушкина в Минске пострадали сразу пять машин

Все автомобили ехали со стороны улицы Ольшевского.

Первым перед потоком спешащих водителей притормозил «Фольксваген», после чего сразу же получил пинок от «Опеля», а тот в свою очередь — от «Фиата». Машина позади ДТП успела вовремя остановиться, однако это легковушку не уберегло — в неё врезался автомобиль, ехавший за ней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Марат, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Водители утром торопятся на работу. Даже учитывая хорошие погодные условия, просто не рассчитывают возможности своих автомобилей и своей реакции. Двигаясь в плотном потоке транспорта, не соблюдают безопасную дистанцию.