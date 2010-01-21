В Беларуси появились так называемые Go-kart – очень маленькие, но очень «спортивные» автомобили!

Багги – это, по сути, то же самое, что и картинг. Только картинг умеет ездить исключительно по асфальту, причем желательно идеально ровному, а багги – это внедорожный карт.



Конструкцию багги можно охарактеризовать так: ничего лишнего. Каркас безопасности, мотор объемом 250 «кубиков», сблокированный с вариатором, независимые подвески всех колес и дисковые тормоза – спереди и сзади. И ничего другого, что могло бы увеличить вес.

Но главное даже не в этом. А в том, что багги изначально разрабатывался как «адреналиновый» транспорт. Поэтому даже если вы не любите скорость и опасные маневры, за рулем багги очень трудно удержаться от искушения прокатиться «с ветерком».

Шум мотора, ветер в лицо – можно мчаться, не разбирая дороги и не сбрасывая газ даже на сложных участках. Ямы, колдобины, канавы – разве это препятствие для багги? «Больше газу – меньше ям!» – здесь подходит только такой принцип. И только так можно прочувствовать, на что действительно способен этот маленький автомобильчик.

На багги можно прыгать через ямы, можно ездить в управляемом заносе, можно лазить по холмам, без опасения что-то сломать, погнуть или поцарапать. Вся конструкция багги рассчитана на то, что машина будет эксплуатироваться в жестких режимах, и поэтому деталей, которые можно повредить – минимум.

А вот отсутствие щитков на колесах – это уже минус. Проедешь по луже, и можно сразу отправляться в химчистку. А еще нам не понравилась проводка: разъемы не изолированы как следует, аккумулятор стоит снизу и ничем не закрыт – в наших условиях такая конструкция требует доработок.



Так что багги – это не просто спортивный автомобиль, но и источник адреналина. Пять минут за рулем – и такое ощущение, что поучаствовал в супер-марафоне «Париж-Дакар».

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY