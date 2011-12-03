Брошенные во дворах автомобили будут увозить на штраф-стоянку и решать их судьбу в суде

Новости Беларуси. В Беларуси принят законопроект, решающий судьбу брошенных автомобилей. Уже с нового года владельцу автохлама будут выдавать предписание. И согласно закону, если в течение месяца он не решит проблему, машину, а вернее то, что от неё осталось, отправят на штраф-стоянку.

С поправками в гражданском процессуальном кодексе автомобильный вопрос решить стало проще. До сих пор не было чёткой нормативной базы, определяющей, кто же всё-таки должен очищать территорию от автохлама. Теперь на каждый брошенное авто будет составляться акт осмотра. Об этом известят автовладельца. И если через 30 дней брошенное авто останется и ныне там, его увезут на стоянку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Андрейчук, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и судебно-правовым вопросам:

У хозяина есть еще три месяца, а по истечении этого срока уже принимается решение на уровне суда, который определяет судьбу этого транспортного средства.

Есть и иной вариант, которым наверняка воспользуются сознательные автовладельцы. Привести машину в надлежащий вид, либо сдать номера в ГАИ, снять авто с учета по выбраковке и дать согласие на его эвакуацию. Но практика показывает, что горе-владельцы чаще всего кормят сотрудников Госавтоинспекции обещаниями, и авто как захламляли дворы, так и продолжают бесполезно занимать парковки и проезжие части.

Он уже два десятка лет наводит лоск на улицах столицы. Для Александра Гончарука брошенные автомобили уже давно превратились в головную боль. Передвинуть такую машину невозможно. Зимой колымаги превращаются в сугробы.

За полгода только в Советском районе столицы выявлено 150 брошенных автомобилей. Автохлам пока подсчитывают. И его судьбу в скором времени решат — на уровне суда.