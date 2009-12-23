Большегруз загорелся на ходу под Гродно

Машина с полуприцепом перевозила муку. Во время движения водитель заметил, что из-под кабины сквозь дым вырывается пламя [10 фото]

Мужчина попытался сам потушить огонь. Однако, вспыхнула обшивка кабины и в считанные минуты выгорела дотла. Водитель, к счастью, не пострадал, целым остался и весь груз. Причины возгорания сейчас выясняются. Предварительная версия – неисправная электропроводка.

Геннадий Шостка, водитель MANa:

– Сразу небольшой огонь был. Пытались потушить своими силами. Огнетушитель был. Но не смогли спасти.

Инна Карасевич, и. о. начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

– Водитель пытался потушить пожар самостоятельно, однако ему это не удавалось. На помощь пришли проезжавшие мимо водители. Однако, своими силами не смогли справиться. Были вызваны службы МЧС, но, к сожалению, кабина автомобиля сгорела полностью, водитель не пострадал.