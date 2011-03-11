БМВ столкнулась с уличной мачтой в Минске напротив ЦУМа

После столкновения с уличной мачтой в Минске водителя БМВ доставали гидравлическими инструментами. Авария произошла на проспекте Независимости 52, напротив ЦУМа, в ночь на 11 марта.

Водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне. Спасательным службам, прибывшим на место аварии, пришлось доставать его с помощью гидравлических инструментов.

С переломами грудной клетки и нижней челюсти мужчина был доставлен в больницу скорой помощи, сообщили www.ctv.by в пресс-службе МЧС.

Согласно данным ГАИ, «водитель не справился с управлением, выехал на встречную, потом за пределы проезжей части. После этого автомобиль врезался в дерево, потом в столб, затем снова в дерево и в бетонное ограждение».

В ГАИ Советского района Минска корреспонденту «Онлайнера» рассказали, что пострадавший водитель BMW ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, дважды его лишали права управления транспортными средствами.