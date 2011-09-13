Блондинка на Toyota Yaris врезалась в блондинку на Opel Astra в Минске

Вчера вечером на перекрестке улиц Золотая Горка и Краснозвездной случилось ДТП с участием двух автомобилей, за рулем которых находились женщины. Об этом сообщает портал «Авто.Онлайнер».

В ГАИ Советского района сообщили, что Toyota Yaris выехал со второстепенной дороги (ул. Краснозвездная) на главную и врезался в Opel Astra. «При этом женщина, управлявшая автомобилем, не убедилась, что на ул. Золотая Горка нет других машин, — рассказали инспекторы. — По ее словам, она не видела никаких препятствий, пока не почувствовала удар».

«Момент удара видел прямо с балкона, - написал на форуме очевидец. - Опель ехал по главной дороге, Тойота по второстепенной, не смотря на знак «Стоп». Тойота не остановилась и выехала на перекресток, на котором в это время как раз уже был Опель. У Тойоты снесло «морду», Опель получил прямо по левой арке и по колесу. От удара Ярис развернуло почти на 180 градусов и он впилился в забор госпиталя. За рулем обеих авто находились девушки (блондинки)».



В ГАИ Советского района подтвердили слова очевидца, дополнив, что за рулем Toyota находилась женщина 1956 г. р., а автомобилем Opel управляла 29-летняя девушка. «Обе они утверждают, что не видели машины друг друга до момента столкновения, — уточнили в Госавтоинспекции. — В результате ДТП никто не пострадал».