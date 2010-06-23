Белорусским автолюбителям теперь доступен бензин стандарта «Евро-5»

Производство топлива с октановым числом 95 наладили на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В нем используют, в том числе, и венесуэльскую нефть.

Модернизация белорусской нефтепереработки вот уже 10 лет является процессом непрерывным. Бензин со знаком качества «Евро-5» — важный этап системной работы. К нему шли долгих четыре года. Строительство установки обессеривания не прекращалось ни на минуту. Аналогов ей нет на всем пространстве СНГ.

Установка обессеривания бензина каталитического крекинга — за сложным названием кроется простая и доступная каждому автомобилисту истина. В 30 километрах труб установки останется весь химический мусор, который ранее осаждался на стенках двигателей.

Содержание серы в белорусском бензине одним махом снизили в десяток раз. Новинка обошлась предприятию в 200 миллиардов рублей. Но, по сути дела, нефтепереработчик уже сэкономил для автолюбителей деньги на дорогостоящий ремонт.

Ростислав Басик начальник каталитического производства бензина ОАО «Мозырский НПЗ»:

При сгорании топлива образуется меньше серосодержащих соединений, т.е. меньше нагара, который влияет на сохранность двигателя. Плюс выиграют те, кто редко заправляет автомобиль. Бензин, оставшийся в баке, будет стабильным. Сера — это коррозия.

На белорусских заправках новый бензин появится уже в августе. Производить его будут, в том числе, и из высококачественной венесуэльской нефти. Мозырские нефтяники уже по достоинству оценили заокеанскую «Санта Барбару»: выход из венесуэльского сырья светлых нефтепродуктов на четверть выше, чем из традиционного российского. Первую партию привозной нефти на заводе уже переработали, нефтепродукты выгодно продали .Сейчас со дня на день ожидают очередные 80 тысяч тонн «чёрного золота».

Анатолий Куприянов, генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Сейчас эта партия уже в Одессе, скоро начнется ее отгрузка на железнодорожный транспорт. На наш НПЗ она прибудет через 2-3 дня. И сразу начнем перерабатывать, как перерабатывали и в мае.

Несмотря на трансатлантический вояж, перерабатывать венесуэльскую нефть сегодня выгоднее, чем российскую. А потому и цены на новый бензин обещают сформировать умеренные. А к концу года, кроме 95-го бензина высшего евростандарта, на заводе начнут выпускать и самый народный вид автомобильного топлива того же качества. Первые литры дизеля «Евро-5» планируют получить уже в декабре.