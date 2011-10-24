Белорусские машиностроители разработали уникальный высокоскоростной автопоезд

Чтобы виртуальный проект стал реальным, белорусским ученым и машиностроителям понадобилось около года. Сейчас по качественным характеристикам тягачу нет аналогов в мире.

Чтобы почувствовать мощь этого автопоезда, надо стать с ним рядом: длина 47 метров, вес более 100 тонн и три прицепных модуля. Однако, несмотря на внушительные технические показатели, характер у машины маневренный.

Похожие автопоезда уже курсируют по дорогам Австралии. Однако, белорусский тягач тянет за собой сразу несколько преимуществ: легкий, обтекаемый и приспособлен к европейским дорогам. Главное преимущество, что за одну поездку он может перевозить не 22 тонны грузов, как обычная фура, а целых 68. Таким образом, экономит время, топливо и человеческий ресурс.

Сергей Харитончик, директор Республиканского практического компьютерного центра машиностроительного профиля НАН Беларуси:

Мы сегодня работаем над тем, чтобы эти автопоезда наилучшим образом вписывались в существующие дорожные развязки, в транспортные коридоры и не создавали помех для движения другого вида транпорта.

По объемам перевозимых грузов и затраченному времени автопоезд конкурирует с железнодорожным транспортом, а по цене даже выигрывает. Для транзитной страны, как Беларусь, это особенно важно. Планируется, что автопоезда будут актуальны на маршрутах от Бреста до Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Прицепные звенья будут добавлять в логистических центрах. Самая же приоритетная территория — Таможенный союз.

Михаил Высоцкий, генеральный конструктор по автомобильной технике Республики Беларусь:

Загрузили этот длинный автопоезд — и до Читы, Свердловска, Владивостока, а то и до Пекина. Сегодня мы в ЕврАзЭС работаем, очень много китайских грузов идёт через Казахстан в Россию и Беларусь.

На разработки белорусских ученых обратил внимание и президент, посещая одно из самых высокотехнологичных предприятий страны «Пеленг». Александр Лукашенко отметил, что отныне средства будут выделяться на наиболее рентабельные проекты, которые не только будут полезны стране, но и конкурентоспособны на зарубежном рынке. Найдет ли свою нишу отечественный автопоезд, покажет время. Машина уже прошла испытания на полигоне и белорусских дорогах. Впереди — опытная эксплуатация и серийное производство.

Сергей Харитончик, директор Республиканского практического компьютерного центра машиностроительного профиля НАН Беларуси.

Нам, как стране, которая является одним из крупнейших производителей автомобильной техники на рынке СНГ, необходимо первыми занять рынок магистральных автомобильных перевозок грузов на дальние расстояния своими транспортными средствами.

В будущем к трем существующим модулям ученые добавят так называемый бытовой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это своего рода гостиница на колесах. Ведь во многом от комфортных условий водителя зависит доставка груза в целом.