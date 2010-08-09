Белорусская военная прокуратура проведет проверку по факту крушения вертолета под Минском

Затем специалисты примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Напомним, крылатая машина разбилась накануне на аэродроме Боровая во время показательных выступлений на открытом Кубке СНГ по вертолетному спорту. Погиб немецкий летчик Гюнтер Циммер. Пока у комиссии две основных версии произошедшего.

Гарри Георков, заслуженный тренер России по вертолетному спорту:

– Выполнялся элемент фигуры, и на выводе из пикирования летчик не справился с управлением, не хватило высоты. На мой взгляд, две версии: основная – ошибка техники пилотирования, с некоторым неучетом погодный условий по температуре, вторая – состояние здоровья. Но это могут сказать только медицинские эксперты, когда будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Гюнтеру Циммеру было 74 года. Он выполнял сложный элемент «косая полупетля». И являлся единственным, кто умел делать петлю Нестерова на вертолете. И наша съемочная группа в первый день соревнований снимала репортаж, именно этот вертолет и общалась с пилотом. По словам одного из старейших летчиков Германии, быть всегда в строю ему помогала жена, кстати, коренная витебчанка.