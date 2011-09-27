Белорусская таможня перекрыла нелегальный канал ввоза немецких автомобилей

Незаконный ввоз на территорию Таможенного союза легковых автомобилей пресекли оперативники Брестской таможни и милиции.

Немецкие авто шли по поддельным документам и регистрационным знакам. Всего в течение года криминальная группа из четырёх человек ввезла в страну 38 легковых автомобилей без уплаты таможенных пошлин и налогов. Ущерб государству - почти 1,5 миллиарда рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Контрабандисты возместят сумму ущерба в полном объёме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гарифов, начальник отдела Управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Данная группа осуществляла ввоз транспортных средств: они использовали поддельные документы, поддельные техпаспорта. Транспортные средства, ввезённые из Германии и других стран Европейского союза, выдавали за автомобили, которые уж находились на территории Таможенного союза. В ряде случаев данные транспортные средства были похищены.