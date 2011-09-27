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Белорусская таможня перекрыла нелегальный канал ввоза немецких автомобилей

27 сентября 2011 17:16
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Незаконный ввоз на территорию Таможенного союза легковых автомобилей пресекли оперативники Брестской таможни и милиции.

Немецкие авто шли по поддельным документам и регистрационным знакам. Всего в течение года криминальная группа из четырёх человек ввезла в страну 38 легковых автомобилей без уплаты таможенных пошлин и налогов. Ущерб государству - почти 1,5 миллиарда рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Контрабандисты возместят сумму ущерба в полном объёме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гарифов, начальник отдела Управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Данная группа осуществляла ввоз транспортных средств: они использовали поддельные документы, поддельные техпаспорта. Транспортные средства, ввезённые из Германии и других стран Европейского союза, выдавали за автомобили, которые уж находились на территории Таможенного союза. В ряде случаев данные транспортные средства были похищены.

# авто

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