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Автосалон в Лос-Анджелесе: долгожданные невероятные концепты от «BMW», «Ford», «Land Rover» и «Subaru»

15 декабря 2011 12:12
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История автосалона в Лос-Анджелесе берет свое начало в 1907 году. Сегодня по своей значимости он является второй автомобильной выставкой Америки после смотрин в Детройте. И с каждым годом автошоу в «городе ангелов» завоевывает все больший авторитет. В основном тут демонстрируются новейшие серийные разработки, но без ярких концептов также не обходится.

Автосалон в Лос-Анджелесе

Автосалон в Лос-Анджелесе

Автосалон в Лос-Анджелесе

Взять, например, «Buick LaCrosse GL» длиной чуть более 5 м. Перед нами намек на то, как может выглядеть американский седан в самом богатом исполнении.

«Buick LaCrosse GL»

«Buick LaCrosse GL»

«Buick LaCrosse GL»

Снаружи это – 20-дюймовые колеса и дополнительная порция хромировки, но еще роскошнее смотрится салон. Кожей отделано буквально все: сиденья, дверные панели, козырек панели приборов.

«Buick LaCrosse GL»

«Buick LaCrosse GL»

«Buick LaCrosse GL»

Дополняют картину темные деревянные вставки. Если публика тепло воспримет шоу-кар, запуск в серию не заставит себя долго ждать, обещают американцы.

«Buick LaCrosse GL»

«Buick LaCrosse GL»

Баварские разработчики «BMW» представили двух представителей своей новой эко-линейки, обозначаемой английской литерой i – городской электрокар «i3» и гибридный спорткар «i8».

«BMW i3»

«BMW i3»

«BMW i8»

Оба по большей части состоят из карбона – этот прочный и легкий материал применяется при создании практически всех элементов кузова. Причем купе «i8» с 350-сильной гибридной установкой способен разменять первую сотню менее чем за 5 секунд, расходуя в среднем всего лишь 2,7 л топлива на 100 км.

«BMW i8»

«BMW i8»

Конструктор «Ford» провел дебют концептуальной «горячей пятидверки» «Fiesta ST».

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

Совсем скоро, обещают американцы, она перевоплотится в серийную машину.

«Ford Fiesta ST»

Как и показанная ранее в сентябре во Франкфурте версия с тремя дверями, пятидверная «Fiesta ST» укомплектована 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 240 Нм крутящего момента, которые посредством 6-ступенчатой «механики» передаются на задние колеса.

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

На спринт до 100 км/ч у «разогретой» пятидверной «Fiesta» будет уходить менее 7 секунд, максимальная скорость – более 220 км/ч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

«Ford Fiesta ST»

Специально к автошоу в Лос-Анджелесе британцы из «Land Rover» подготовили новую версию концепта «DC100» и его открытой версии «DC100 Sport».

«Land Rover DC100»

«Land Rover DC100 Sport»

С помощью этой парочки прототипов дизайнеры из Гэйдона пытаются найти новый облик для своего легендарного «проходимца» «Defender».

«Land Rover DC100 Sport»

Вторая редакция внедорожных концептов стала еще ближе к грядущей серийной машине, наследнице «Defender».

«Land Rover DC100 Sport»

Об этом свидетельствуют классическая вездеходная резина, надетая на мощные пятиспицевые 20-дюймовые диски, релинги на крыше, а также различные экспедиционные аксессуары.

«Land Rover DC100 Sport»

Долгожданное спорткупе конструкторов «Subaru», с обозначением «BRZ», наконец обрело форму.

«Subaru BRZ»

«Subaru BRZ»

Если во Франкфурте публике представили макет с прозрачным корпусом из плексигласа, то в Лос-Анджелесе японская «двухдверка» красовалась в концептуальном исполнении «STI» – с углепластиковой крышей, диффузором и антикрылом отнюдь нескромных размеров.

«Subaru BRZ»

«Subaru BRZ»

«Subaru BRZ»

Другими словами, облик кузова грядущей новинки на «Subaru» уже сформировали.

«Subaru BRZ»

«Subaru BRZ»

Примечательно, что атмосферный «оппозитник» мощностью порядка 250 л.с. в «BRZ» приводит задние колеса.

«Subaru BRZ»

«Subaru BRZ»

Как видим, в этом году на ноябрьской выставке в Лос-Анджелесе публике скучать не пришлось.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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