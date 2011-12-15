Автосалон в Лос-Анджелесе: долгожданные невероятные концепты от «BMW», «Ford», «Land Rover» и «Subaru»

История автосалона в Лос-Анджелесе берет свое начало в 1907 году. Сегодня по своей значимости он является второй автомобильной выставкой Америки после смотрин в Детройте. И с каждым годом автошоу в «городе ангелов» завоевывает все больший авторитет. В основном тут демонстрируются новейшие серийные разработки, но без ярких концептов также не обходится.

Взять, например, «Buick LaCrosse GL» длиной чуть более 5 м. Перед нами намек на то, как может выглядеть американский седан в самом богатом исполнении.

Снаружи это – 20-дюймовые колеса и дополнительная порция хромировки, но еще роскошнее смотрится салон. Кожей отделано буквально все: сиденья, дверные панели, козырек панели приборов.

Дополняют картину темные деревянные вставки. Если публика тепло воспримет шоу-кар, запуск в серию не заставит себя долго ждать, обещают американцы.

Баварские разработчики «BMW» представили двух представителей своей новой эко-линейки, обозначаемой английской литерой i – городской электрокар «i3» и гибридный спорткар «i8».

Оба по большей части состоят из карбона – этот прочный и легкий материал применяется при создании практически всех элементов кузова. Причем купе «i8» с 350-сильной гибридной установкой способен разменять первую сотню менее чем за 5 секунд, расходуя в среднем всего лишь 2,7 л топлива на 100 км.

Конструктор «Ford» провел дебют концептуальной «горячей пятидверки» «Fiesta ST».

Совсем скоро, обещают американцы, она перевоплотится в серийную машину.

Как и показанная ранее в сентябре во Франкфурте версия с тремя дверями, пятидверная «Fiesta ST» укомплектована 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 240 Нм крутящего момента, которые посредством 6-ступенчатой «механики» передаются на задние колеса.

На спринт до 100 км/ч у «разогретой» пятидверной «Fiesta» будет уходить менее 7 секунд, максимальная скорость – более 220 км/ч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Специально к автошоу в Лос-Анджелесе британцы из «Land Rover» подготовили новую версию концепта «DC100» и его открытой версии «DC100 Sport».

С помощью этой парочки прототипов дизайнеры из Гэйдона пытаются найти новый облик для своего легендарного «проходимца» «Defender».

Вторая редакция внедорожных концептов стала еще ближе к грядущей серийной машине, наследнице «Defender».

Об этом свидетельствуют классическая вездеходная резина, надетая на мощные пятиспицевые 20-дюймовые диски, релинги на крыше, а также различные экспедиционные аксессуары.

Долгожданное спорткупе конструкторов «Subaru», с обозначением «BRZ», наконец обрело форму.

Если во Франкфурте публике представили макет с прозрачным корпусом из плексигласа, то в Лос-Анджелесе японская «двухдверка» красовалась в концептуальном исполнении «STI» – с углепластиковой крышей, диффузором и антикрылом отнюдь нескромных размеров.

Другими словами, облик кузова грядущей новинки на «Subaru» уже сформировали.

Примечательно, что атмосферный «оппозитник» мощностью порядка 250 л.с. в «BRZ» приводит задние колеса.

Как видим, в этом году на ноябрьской выставке в Лос-Анджелесе публике скучать не пришлось.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY