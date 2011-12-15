Автосалон в Лос-Анджелесе: долгожданные невероятные концепты от «BMW», «Ford», «Land Rover» и «Subaru»

Взять, например, «Buick LaCrosse GL» длиной чуть более 5 м. Перед нами намек на то, как может выглядеть американский седан в самом богатом исполнении.
Снаружи это – 20-дюймовые колеса и дополнительная порция хромировки, но еще роскошнее смотрится салон. Кожей отделано буквально все: сиденья, дверные панели, козырек панели приборов.
Дополняют картину темные деревянные вставки. Если публика тепло воспримет шоу-кар, запуск в серию не заставит себя долго ждать, обещают американцы.
Баварские разработчики «BMW» представили двух представителей своей новой эко-линейки, обозначаемой английской литерой i – городской электрокар «i3» и гибридный спорткар «i8».
Оба по большей части состоят из карбона – этот прочный и легкий материал применяется при создании практически всех элементов кузова. Причем купе «i8» с 350-сильной гибридной установкой способен разменять первую сотню менее чем за 5 секунд, расходуя в среднем всего лишь 2,7 л топлива на 100 км.
Конструктор «Ford» провел дебют концептуальной «горячей пятидверки» «Fiesta ST».
Совсем скоро, обещают американцы, она перевоплотится в серийную машину.
Как и показанная ранее в сентябре во Франкфурте версия с тремя дверями, пятидверная «Fiesta ST» укомплектована 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 240 Нм крутящего момента, которые посредством 6-ступенчатой «механики» передаются на задние колеса.
На спринт до 100 км/ч у «разогретой» пятидверной «Fiesta» будет уходить менее 7 секунд, максимальная скорость – более 220 км/ч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Специально к автошоу в Лос-Анджелесе британцы из «Land Rover» подготовили новую версию концепта «DC100» и его открытой версии «DC100 Sport».
С помощью этой парочки прототипов дизайнеры из Гэйдона пытаются найти новый облик для своего легендарного «проходимца» «Defender».
Вторая редакция внедорожных концептов стала еще ближе к грядущей серийной машине, наследнице «Defender».
Об этом свидетельствуют классическая вездеходная резина, надетая на мощные пятиспицевые 20-дюймовые диски, релинги на крыше, а также различные экспедиционные аксессуары.
Долгожданное спорткупе конструкторов «Subaru», с обозначением «BRZ», наконец обрело форму.
Если во Франкфурте публике представили макет с прозрачным корпусом из плексигласа, то в Лос-Анджелесе японская «двухдверка» красовалась в концептуальном исполнении «STI» – с углепластиковой крышей, диффузором и антикрылом отнюдь нескромных размеров.
Другими словами, облик кузова грядущей новинки на «Subaru» уже сформировали.
Примечательно, что атмосферный «оппозитник» мощностью порядка 250 л.с. в «BRZ» приводит задние колеса.
Как видим, в этом году на ноябрьской выставке в Лос-Анджелесе публике скучать не пришлось.