Автомобили «Townpod» – максимум полезного объема из минимальных размеров

Концепт с миловидным «курносым» передком разрушает привычные понятия о стиле. Сами создатели говорят, что изящество и комфортабельность тут сочетаются с практичностью, характерной для многофункциональных автомобилей. Другими словами, как и футболку, «Townpod» можно использовать как для дела, так и удовольствия.

Виктор Насиф, вице-президент европейской дизайн-студии «Nissan» в Лондоне:

А ведь для многих бизнес, любимое дело и есть настоящее удовольствие. Для такой категории людей, творческих индивидуумов, не приемлющих стереотипов, и создан «Townpod». Этот автомобиль располагает простой платформой, которую можно адаптировать на свое усмотрение. Будь то музыкант, перевозящий свои инструменты или архитектор, везущий чертежи к клиенту – «Townpod» задумывался нами для людей, у которых самые разные хобби.

Кредо конструкторов «Townpod» – максимум полезного объема из минимальных размеров. Если на него посмотреть сверху, то хорошо видно, что проекция концепта на землю почти прямоугольная – для увеличения внутреннего пространства. Крыше для лучшей аэродинамики придана эллипсоидная форма. Сзади имеются две раздельные распашные створки багажника. Кстати, чтобы их открыть на парковке, места потребуется немного – благодаря оригинальным петлям обе «калитки» после открытия съезжают в стороны и прижимаются к бортам автомобиля.

Салон «Townpod» поделен на две части, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Стильная пассажирская половина с футуристичным рулевым колесом и без привычных органов управления отделана желтой искусственной замшей, а утилитарное багажное отделение – прочной тканью и пластиком.

Виктор Насиф:

Для перевозки пассажиров и грузов мы сконструировали оригинальные задние кресла. Их можно не только сдвигать вперед-назад для увеличения или уменьшения объема багажника, но и благодаря сверхтонкой конструкции полностью убирать в спинки передних сидений для транспортировки крупногабаритной поклажи.

Разумеется, многофункциональный автомобиль в будущем непременно должен быть безвредным для окружающей среды, поэтому «Townpod» питается не ископаемым топливом, а электричеством. В движение его приводит 108-сильный электродвигатель с компактными литиево-ионными батареями, которые подзаряжаются при рекуперативном торможении или на специальном терминале. Разумеется, множество электроники предусмотрено и на борту.

При помощи протокола «Bluetooth» все электронные системы «Townpod» обмениваются данными со смартфоном водителя, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Если, например, из-за пробок одна назначенная встреча по времени совпадает с другой, то машина сообщит вам об этом, чтобы вы могли предпринять соответствующие действия.