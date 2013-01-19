Автомобиль Subaru горел сегодня на пересечении Жуковского и Воронянского

Новости Беларуси. Легковой автомобиль горел сегодня на пересечении Жуковского и Воронянского. Как сообщает Onliner.by со ссылкой на помощника начальника Минского городского управления МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля Subaru Legacy 2006 года выпуска.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Предполагаемая причина возгорания – механическое разрушение узлов и деталей во время движения автомобиля. Что именно разрушилось, покажет экспертиза. Сильные повреждения получил моторный отсек автомобиля, салон оказался незначительно закопчен. Горящую машину удалось потушить в течение нескольких минут с момента поступления вызова.

Несколько дней назад во Фрунзенском районе сгорел Mercedes. Автомобиль сильно пострадал от огня: поврежден моторный отсек и салон. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.