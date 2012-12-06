Автобус сбил двоих пешеходов и снес столб на улице Железнодорожной в Минске

Новости Беларуси. Минувший день также отметился аварийностью, особенно во время вечернего часа пик. Одно из самых серьезных ДТП произошло на улице Железнодорожной, где автобус маршрута № 120 сбил двоих пешеходов. По данным инспекторов, пытаясь предотвратить аварию, водитель вывернул руль и врезался в столб. Пострадавшие – пожилая женщина и ее внучка. С тяжелыми травмами они госпитализированы.

При этом участники ДТП дают противоречивые показания. Пешеходы утверждают, что шли на зеленый сигнал светофора. По словам водителя, они пересекали проезжую часть на красный. Свидетели происшествия есть. Они будут опрошены позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.