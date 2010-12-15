Автобус с минскими школьниками, едущими к Деду Морозу в Беловежскую пущу, раздавил «Фольксваген-Гольф»

Автобус минской туристической фирмы с 47 пятиклассниками и тремя учителями направлялся в Беловежскую пущу на экскурсию. В автомобиле же, двигавшемся в обратном направлении, находились водитель и пассажир – брестчане 1980 года рождения.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, вести которое будет следственное управление.
Транспортно-трассологическая экспертиза покажет, где конкретно произошло столкновение, смявшее «Фольксваген» практически в лепешку.
Путешествие к Деду Морозу ребятишки чуть позже продолжили на другом автобусе. А вот для ехавших в «Фольксвагене» воскресная поездка оказалась роковой – оба погибли на месте ДТП, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».