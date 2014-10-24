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Автобус, легковушка и спецтранспорт минской почты столкнулись на площади Победы

24 октября 2014 17:53
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Новости Беларуси. 24 октября днем в центре Минска собралась внушительная пробка. На площади Победы столкнулись автобус, легковушка и спецтранспорт столичной почты.

По словам очевидцев, водитель иномарки не уступил дорогу автобусу.

А чуть позже к горе-компании присоединился и спецтранспорт, водитель которого, видимо, засмотрелся на аварию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Босак, водитель автоубса:
Водитель ехал, не остановился. Я отсюда не видел. Он меня не пропустил, хотя должен был по правилам дорожного движения.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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