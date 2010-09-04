Авиакатастрофа в новозеландском городе Фокс Глэсиер: погибли 9 человек — пилот и 8 туристов

Среди них — граждане Великобритании, Ирландии, Австралии и Германии.

Самолет вспыхнул вскоре после взлета в 150 километрах от города Крайстчёрч, где сегодня произошло мощное землетрясение. Пока не ясно, повлияла ли стихия на работу воздушного судна. По данным сейсмологов, магнитуда колебаний превышала 7 баллов.

В Крайстчёрче — сильные разрушения. Введен комендантский час, запрещен въезд в центр города, где рухнули несколько офисных зданий. Сильно повреждены водопровод и канализация, разрушены дороги, до сих пор нет электричества. Несмотря на то, что город фактически в руинах, жертв удалось избежать. Пострадали только два человека.