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Авиакатастрофа под Минском: на аэродроме в Боровой упал вертолет

08 августа 2010 18:44
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Вертолёт, пилотируемый немецким асом, при выполнении тренировочных упражнений рухнул на землю и загорелся. 75-летний Гюнтер Циммер погиб на месте.

Полёт проходил в рамках открытого «Кубка СНГ» по вертолётному спорту. Выступлением одного из лучших немецких пилотов планировалось завершить программу мероприятия. 7 августа Гюнтер Циммер дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу.

На месте уже работает оперативная группа по расследованию причин катастрофы, напарник и супруга погибшего — под наблюдением врачей. 

Гарри Георков, заслуженный тренер России по вертолетному спорту:
Выполнялся элемент фигуры, и на выводе из пикирования лётчик не справился с управлением, не хватило высоты. На мой взгляд, две версии: основная — ошибка техники пилотирования, с некоторым неучётом погодный условий по температуре, вторая — состояние здоровья. Но это могут сказать только медицинские эксперты, когда будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Анатолий Степук, председатель центрального совета ДОСААФ:
Все доложено, по всем каналам: и госсекретарю, и в Совет министров, и в Министерство иностранных дел, и в посольство Германии, и в Белорусскую транспортную прокуратуру, и Белорусскую военную прокуратуру — всем всё сообщено.

# Аварии

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