Авиакатастрофа под Минском: Гюнтер Циммер до последнего пытался вывести вертолет в горизонтальное положение

На кадрах, сделанных за день до трагедии, мы видим подготовку Гюнтера Циммера к старту открытого чемпионата СНГ по вертолётному спорту. Один из лучших немецких лётчиков с присущим ему спокойствием осматривает винтокрылую машину, обсуждает с супругой программу соревнований и не без удовольствия говорит о том, что умеет только он один. «Мёртвая петля» на вертолёте.

Гюнтер Циммер, член национальной команды по вертолётному спорту (Германия):

Делать петлю несложно, раз даже я смог это сделать, но очень многое зависит и от вертолёта.

Но до главной кульминации соревнований дело так и не дошло. Выполняя менее сложную, но всё же фигуру высшего пилотажа, машина Гюнтера рухнула на землю. Вторые сутки в ДОСААФ специалисты лётного дела, среди которых близкий друг погибшего — чемпион мира Гарри Георков, выстраивают свою логическую цепочку происшествия. Говорить о каких-либо конкретных причинах преждевременно, но уже ясно одно — Гюнтер Циммер до последнего пытался вывести машину в горизонтальное положение. Боковой косой вираж — именно эта фигура высшего пилотажа не покорилась немецкому лётчику. Она и предшествовала столь ожидаемой «мёртвой, или петле Нестерова». Поэтому и беспокойства со стороны коллег полёт вертолётного аса не вызывал.

Гарри Георков, заслуженный тренер России по вертолётному спорту:

Все другие спортсмены, которые выполняли свои упражнения показа, были безукоризненны. Здесь, как мы видим, начало выполнения всех фигур, и вообще, само выступление Гюнтера не вызывало никаких сомнений, то есть мы не можем выявить ошибок.

Только через месяц, на основе фото и видеоматериалов комиссия сможет назвать объективные причины аварии. Не меньше об этом будут помнить и очевидцы последнего полёта Гюнтера Циммера. Анастасия специально поехала с подружкой на Боровую, чтобы увидеть, по её словам, «того самого немца». Финал мероприятия стал шоком для всех без исключения.

Анастасия Камленок, очевидец:

На трибунах: кто-то заплакал, кто-то ахнул, кто-то побежал туда — к месту взрыва. Я тоже заплакала, я не смогла это видеть, мне казалось, как будто это фильм, кино.

Расследованием причин трагедии займётся военная прокуратура Беларуси. По факту гибели гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты исследуют тело погибшего и то, что осталось от вертолёта.

Василий Гуща, начальник следственного отдела белорусской военной прокуратуры:

Для расследования данной авиакатастрофы создана специальная комиссия, в которую вошли специалисты как Республики Беларусь, так и представители Федеративной Республики Германия.

Подключатся ли к расследованию эксперты из США, где был изготовлен вертолёт, пока не известно. Расставить все точки над «и» будет весьма непросто, ведь на малой авиации чёрных ящиков нет.