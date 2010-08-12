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Авария в вечерний час-пик спровоцировала пробку в центре Минска

12 августа 2010 11:30
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ЧП произошло на перекрестке Куйбышева-Машерова. По словам очевидцев, виновник ДТП – водитель Опеля, который не уступил дорогу другой иномарке.

К счастью пострадавших нет, а вот машина нарушителя вряд ли подлежит восстановлению.

Авария в центре Минска

Авария в центре Минска

Авария в центре Минска

Авария в центре Минска

Авария в центре Минска

# Аварии # авто # Фотофакт

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