Авария в вечерний час-пик спровоцировала пробку в центре Минска

К счастью пострадавших нет, а вот машина нарушителя вряд ли подлежит восстановлению.
На кадрах, сделанных за день до трагедии, мы видим подготовку Гюнтера Циммера к старту открытого чемпионата СНГ по вертолётному спорту. Один из лучших немецких лётчиков с присущим ему спокойствием осматривает винтокрылую машину, обсуждает с супругой программу соревнований и не без удовольствия говорит о том, что умеет только он один. «Мёртвая петля» на вертолёте.
Для расследования причин катастрофы создается специальная комиссия. В нее войдут представители всех заинтересованных сторон: министерств, ведомств, а также эксперты.
Затем специалисты примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53
23 сентября 2026 17:48
23 сентября 2026 17:42
23 сентября 2026 17:31