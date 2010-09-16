Авария в Польше. В настоящее время проводится вскрытие тел погибших

В страну прибыли родственники погибших белорусов. Им оказывается всяческая поддержка. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Польше. После опознания тела доставят на родину.

Алексей Зеленко, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Республике Польша:

– В настоящее время проводится вскрытие тел погибших. Сразу после вскрытия будет проводиться опознание. Мы ожидаем, что вывоз тел начнется уже завтра утром.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент, после чего появятся официальные версии ДТП. Напомним, микроавтобусы с белорусскими номерами пересекали белорусско-польскую границу в разных погранпереходах, двигались независимо друг от друга, но встретились на узком участке дороги «Белосток-Варшава». Мерседесы столкнулись с грузовиком. Трагедия унесла жизни пятерых наших соотечественников. Еще пять пострадали. Двое из них в больнице в тяжелом состоянии. Ожидается, что жительницу Солигорска выпишут уже к выходным.