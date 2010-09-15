Авария в Польше. Четверо погибли в «Мерседесе», зарегистрированном в Гродненской области, один – в Минской

На трассе Белосток-Варшава столкнулись два микроавтобуса и фура. Трагедия произошла около Радулы.

Согласно предварительным данным полиции, одна машина пошла на обгон второй и столкнулась со встречным грузовиком. В результате лобового удара фуру отбросило и машина на всей скорости врезалась в обгоняемый микроавтобус. ДТП унесло жизни пяти человек. Ещё пять пострадали.

Польская полиция сообщает, что на этом участке дороге обгон запрещен. Кроме того, здесь установлен знак, который обозначает место частых аварий. Вот что нам сообщили в Посольстве Беларуси в Польше.

Алексей Зеленко, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республики Польша:

В автомобиле марки «Мерседес», зарегистрированном в Гродненской области, находилось четыре гражданина Беларуси. Трое погибли на месте. Один человек умер в реанимации. В автомобиле «Мерседес», который был зарегистрирован в Минской области, погиб один человек, трое продолжают оставаться в Белостокской больнице. По данным больницы, их жизни угроза отсутствует. Два человека еще утром были выписаны из больницы. Генконсульство в Белостоке оказывает содействие родственникам погибших в оформлении польских виз. Как только родственники погибших получат польские визы, они выдвинуться в Белосток на опознание.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь. Пять белорусов были госпитализированы в Воеводскую больницу Белостока и Университетский госпиталь Белостока. Наши корреспонденты связались с одной из больниц, где находится наша соотечественница. Её состояние опасений не вызывает.

Все данные об аварии и пострадавших поступают в Генеральное консульство Беларуси в Польше и в консульское управление МИД Беларуси. Мы следим за ситуацией и подробная информация в вечерних выпусках новостей.