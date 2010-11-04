Авария в Минске: «Жигули» с тремя женщинами столкнулись с Renault

ДТП произошло около магазина «Лазурит», на участке проспекта Рокоссовского между ул. Малинина и ул. Плеханова. По предварительной версии ВАЗ-2107 поворачивал налево, обзор ему перекрывали встречные машины, которые также собирались поворачивать налево. Водитель «Жигулей» решил, что можно выполнить маневр, и начал движение. В этот момент произошло столкновение с Renault, двигавшимся навстречу.

По данным инспекторов, больше всех пострадала одна из пассажирок ВАЗа. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма средней степени тяжести и ушиб головного мозга» она госпитализирована. Еще две женщины из «Жигулей» получили ушибы.

Ведется разбирательство, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».