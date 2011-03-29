Авария в Минске: женщина-водитель, пытаясь избежать столкновения, перевернула свой автомобиль

Авария с переворотом произошла вечером 29 марта на переулке Ольшевского.

Женщина за рулем «Деу» двигалась по узкой дороге и не заметила встречный «Опель». Пытаясь избежать столкновения, она резко выкрутила руль. В результате автомобиль перевернулся. Водитель доставлена в больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Гучек, командир взвода ГАИ Фрунзенского района:

Девушка со стажем чуть более двух лет.

Скорость была небольшая. Свидетели опрашиваются. Ведется следствие, Скорее всего, причина – неисправности автомобиля.