Авария в Минске: водитель легковушки сбил мотоциклиста на Kawasaki

Водитель Ниссана решил развернуть автомобиль в неположенном месте. Однако его планы нарушил мотоцикл, с которым нарушитель столкнулся, пересекая двойную сплошную полосу. К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.
Водитель мотоцикла:
Я ехал по второй полосе, а водитель легковушки разворачивался на светофоре через сплошную. И столкновения я избежать не смог. А он меня не заметил. Хотя я задаюсь вопросом: как можно не увидеть мотоцикл, который едет с включенной фарой?
Валентин Кубанский, старший инспектор ГАИ Ленинского района:
В данном месте разворот запрещен, так как нанесена сплошная линия дорожной разметки.