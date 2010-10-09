Авария в Минске: водитель легковушки сбил мотоциклиста на Kawasaki

Водитель Ниссана решил развернуть автомобиль в неположенном месте. Однако его планы нарушил мотоцикл, с которым нарушитель столкнулся, пересекая двойную сплошную полосу. К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.

Водитель мотоцикла:

Я ехал по второй полосе, а водитель легковушки разворачивался на светофоре через сплошную. И столкновения я избежать не смог. А он меня не заметил. Хотя я задаюсь вопросом: как можно не увидеть мотоцикл, который едет с включенной фарой?

Валентин Кубанский, старший инспектор ГАИ Ленинского района:

В данном месте разворот запрещен, так как нанесена сплошная линия дорожной разметки.