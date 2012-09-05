Авария в Минске. Водитель иномарки, уходя от столкновения с грузовиком, врезался в припаркованный «уазик»

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте водитель иномарки продемонстрировал экстремальное вождение. По его словам, машина двигалась по первой полосе, когда его зажал грузовик, проезжающий слева. Водитель пытался избежать столкновения, однако маневр не удался и легковушка врезалась в «уазик» на обочине.

В припаркованной машине не было водителя, в салоне находилась только пассажирка. Она и пострадала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель:

Грузовая машина ехала, резко повернула с третьего во второй ряд. Мне пришлось крутануть руль, и вправо зажало.

Потерпевшая:

Помню стук в машине. Я сразу не поняла. Руку только выставила вперед и упала. И больше ничего не помню.

Когда прибежал Сергей, водитель машины, начал приводить меня в чувства, потому что я потеряла сознание. Вывели меня и отвели в магазин. Потом вызвали скорую. Врачи сказали, что обычные ушибы, а завтра посмотрят, что будет.