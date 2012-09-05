Прямой эфир

Авария в Минске. Водитель иномарки, уходя от столкновения с грузовиком, врезался в припаркованный «уазик»

05 сентября 2012 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте водитель иномарки  продемонстрировал экстремальное вождение. По его словам, машина двигалась по первой полосе, когда его зажал грузовик, проезжающий слева. Водитель пытался избежать столкновения, однако маневр не удался и легковушка врезалась в «уазик» на обочине.

В припаркованной машине не было водителя, в салоне находилась только пассажирка. Она и пострадала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель:
Грузовая машина ехала, резко повернула с третьего во второй ряд. Мне пришлось крутануть руль, и вправо зажало.

Потерпевшая:
Помню стук в машине. Я сразу не поняла. Руку только выставила вперед и упала. И больше ничего не помню.
Когда прибежал Сергей, водитель машины, начал приводить меня в чувства, потому что я потеряла сознание. Вывели меня и отвели в магазин. Потом вызвали скорую. Врачи сказали, что обычные ушибы, а завтра посмотрят, что будет.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
05 сентября 2012 09:11

28-летний байкер погиб при столкновении с милицейской машиной в Минске

05 сентября 2012 08:28

В Боливии автобус с людьми свернул с трассы смерти и рухнул с высоты 250 метров

04 сентября 2012 08:22

Авария в Минске. После столкновения один из автомобилей загорелся, девушке выбило зубы