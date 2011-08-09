Авария в Минске: столкнулись «Крайслер» и «Мерседес»

Две иномарки не смогли разъехаться накануне днем на улице Притыцкого.

«Крайслер» поворачивал на Неманскую, а «Мерседес» ехал прямо. В итоге их маршруты встретились. Удар был такой силы, что «Мерседес» вынесло на обочину. Машина не смогла остановиться и по пути снесла внушительный пролет тротуарного ограждения. Кто виновник аварии — предстоит выяснить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Кашкан, инспектор отдела ГАИ РУВД Фрунзенского района:

Никто в данном ДТП не пострадал. В машине «Крайслер» находилась пассажир – девушка, телесные повреждения она тоже не получила.

Виновник ДТП, который будет установлен, будет возмещать ущерб от сноса ограждений и так далее.