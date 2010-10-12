Авария в Минске: от столкновения с машиной скорой помощи мотоциклист отлетел на несколько десятков метров

ДТП произошло в ночь с 10 на 11 октября. Водитель машины скорой помощи, поворачивая налево с проспекта Независимости на улицу П. Бровки, не пропустил ехавший во встречном направлении мотоцикл «Ямаха». От столкновения с «газелью» мотоцикл выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в «Ниссан».

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Скорость мотоцикла, по словам очевидцев, была запредельной. Сила удара была такая, что осколки мотоцикла разбросало до перекрестка проспекта Независимости и улицы Академической. Тело водителя отлетело на несколько десятков метров. Парню было всего 24 года.

В июне аналогичный случай произошел на улице Орловской. Тогда джип поворачивал налево, а ему навстречу с высокой скоростью ехал байкер, пишет газета «Рэспубліка».