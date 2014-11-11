Авария в Минске: на МКАД столкнулись 5 машин, одна оказалась в кювете, 2 человека пострадали

Новости Беларуси. Пять машин столкнулось на Минской кольцевой. Автомобили перекрыли несколько полос, в итоге образовалась большая пробка.

ДТП произошло при весьма неоднозначных обстоятельствах. У одной из иномарок во время движения открылся капот, водитель включил «аварийку» и остановился. Следующий автомобиль не успел притормозить. Затем произошла целая серия ДТП.

В итоге: пять разбитых машин, одна и вовсе оказалась в кювете, и двое пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Мороз, инспектор ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

В данном ДТП пострадало два человека, оба госпитализированы. Один водитель – в БСМП, второй водитель госпитализирован в 9-ю больницу. Предварительный диагноз – «ЧМТ, ушибы, ссадины лица, головы».