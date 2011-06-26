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  • Авария в Минске. Автомобиль «БМВ» проехал на красный свет, задел вторую легковушку и снес остановку общественного транспорта

Авария в Минске. Автомобиль «БМВ» проехал на красный свет, задел вторую легковушку и снес остановку общественного транспорта

26 июня 2011 13:59
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В результате аварии пострадали три человека.

На улице Орловской «БМВ» на большой скорости пронесся на красный свет и задел «Мицубиси». В результате «БМВ» дважды развернуло и вынесло на остановку общественного транспорта. К счастью, в этот момент пассажиров на ней не было. А движение иномарки задержала осветительная мачта.

В результате оба водителя и пассажирка «БМВ» с травмами доставлены в больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Петров, старший следователь отдела расследования ДТП ГУВД Мингорисполкома:
В автомобиле «БМВ» было четыре человека (водитель и три пассажира). По предварительным сведениям, ехала жена водителя, у которой был ребенок шести месяцев. Они доставлены в больницу и обследуются.

# Аварии # авто # Фотофакт

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