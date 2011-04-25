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Авария в Малоритском районе: в ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей

25 апреля 2011 15:09
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Восемь челочек получили ранения.

Столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса произошло на пересечении трасс Кобрин - Малорита и Брест - Мокраны накануне днем. Водитель микроавтобуса не уступил дорогу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:
«Фольксваген Каравелла», выезжая на главную дорогу, не пропустил рейсовый автобус «Икарус», в результате чего произошло столкновение. В этом ДТП погибло 7 человек, 8 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП в Малоритском районе

ДТП в Малоритском районе

ДТП в Малоритском районе

ДТП в Малоритском районе

ДТП в Малоритском районе

ДТП в Малоритском районе

# Аварии # авто # Фотофакт

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