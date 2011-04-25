Авария в Малоритском районе: в ДТП погибли семь человек, в том числе трое детей

Восемь челочек получили ранения.

Столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса произошло на пересечении трасс Кобрин - Малорита и Брест - Мокраны накануне днем. Водитель микроавтобуса не уступил дорогу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

«Фольксваген Каравелла», выезжая на главную дорогу, не пропустил рейсовый автобус «Икарус», в результате чего произошло столкновение. В этом ДТП погибло 7 человек, 8 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.